В стационаре Акъярской центральной районной больницы особое место занимает хирургия. За годы работы здесь сменилось несколько опытных руководителей, но с 2021 года отделением управляет молодой, перспективный врач Вильнур Саубанов.
Уроженец Альшеевского района, он с детства мечтал спасать жизни. Окончив БГМУ и ординатуру по хирургии, Вильнур Вильданович сделал Хайбуллинский район своей первой ступенью в профессии. Сегодня он хирург с большой буквы, проводящий экстренные операции и возвращающий здоровье десяткам сельчан. Его ценят коллеги за профессионализм, а пациенты – за гуманность и милосердие.
Вильнур Саубанов доказывает: хирургия – это не только работа в операционной. В начале 2026 года по приказу Минздрава Башкортостана он отправился в командировку в Ростов-на-Дону, где в военном госпитале оказывал специализированную помощь бойцам СВО. За свой труд он получил медаль «За самоотверженность и профессионализм».