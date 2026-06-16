Хирург из Хайбуллинского района рассказал о своей работе

В стационаре Акъярской центральной районной больницы особое место занимает хирургия. За годы работы здесь сменилось несколько опытных руководителей, но с 2021 года отделением управляет молодой, перспективный врач Вильнур Саубанов.

Уроженец Альшеевского района, он с детства мечтал спасать жизни. Окончив БГМУ и ординатуру по хирургии, Вильнур Вильданович сделал Хайбуллинский район своей первой ступенью в профессии. Сегодня он хирург с большой буквы, проводящий экстренные операции и возвращающий здоровье десяткам сельчан. Его ценят коллеги за профессионализм, а пациенты – за гуманность и милосердие.