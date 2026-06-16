В Уфе мужчина напал на родственников ради денег

В Орджоникидзевском районе Уфы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на родственников.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции №5. По данным МВД, в квартире на улице Блюхера 31-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, угрожал членам семьи ножом и требовал деньги.

По предварительным данным, мужчина заставил младшего брата перевести ему стипендию в размере 15 тысяч рублей через мобильное приложение. После этого он скрылся.

Участковый задержал подозреваемого в течение часа в соседнем дворе. Мужчина признался в содеянном. Нож изъяли, деньги вернули владельцу.