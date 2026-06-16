Врачи Башкирии извлекли из полуторагодовалого ребёнка иглу

В Ишимбае врачи местной ЦРБ пришли на помощь семье с полуторагодовалым ребёнком. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Родители заметили, что малыш перестал наступать на ногу. Супруги проверили ножку – на ступне было покраснение и отёк. В силу возраста малыш не смог объяснить, что его беспокоит, а вскоре совсем отказался ходить. Семья сразу отправилась в больницу.

Рентгенологическое исследование показало в ноге ребёнка иглу длиной около 2 см. Инородный предмет располагался вертикально в глубине мягких тканей и упирался в пяточную кость. Было принято решение немедленно провести операцию во избежание ухудшения состояния.

К счастью, нейрохирургу удалось безопасно и аккуратно извлечь иглу с помощью электронно-оптического преобразователя. Уже на следующий после операции день малыша выписали в хорошем самочувствии. Ребёнок продолжил лечение амбулаторно.