В Башкирии мужчину осудили за незаконный отстрел кабанов

В Илишевском районе местного жителя осудили за незаконную охоту на кабанов. Суд установил, что в ноябре 2024 года мужчина без разрешения отстрелил двух животных. Для преследования он использовал автомобиль «Лада-212140», а также прибор ночного видения.
Нарушителя заметил егерь охотничьего угодья и сообщил о произошедшем в полицию. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Подсудимый признал вину и возместил сумму в полном объеме.
Суд назначил мужчине 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Также его лишили права заниматься охотой на 1 год, конфисковали оружие и взыскали 600 тысяч рублей, эквивалентные стоимости автомобиля.