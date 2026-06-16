В Башкирии мужчину осудили за незаконный отстрел кабанов

В Илишевском районе местного жителя осудили за незаконную охоту на кабанов. Суд установил, что в ноябре 2024 года мужчина без разрешения отстрелил двух животных. Для преследования он использовал автомобиль «Лада-212140», а также прибор ночного видения.

Нарушителя заметил егерь охотничьего угодья и сообщил о произошедшем в полицию. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Подсудимый признал вину и возместил сумму в полном объеме.