Боец СВО из Башкирии: «Главное – дойти до конца»

В администрации Кушнаренковского района на оперативном совещании Марат Латыпов объявил Благодарность за безупречную службу и верность воинской присяге гвардии ефрейтору контрактной службы мотострелкового полка Ринату Асмандиярову.
Ринат родился и вырос в селе Бакаево. После восьми классов поступил в СПТУ-114 села Кушнаренково, где получил специальность электросварщика. Затем трудился в различных отраслях.
В июле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на военную службу.
Младший стрелок с позывным «Осман» вместе со своим подразделением принимает участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике на Покровском направлении.
За время службы он получил два серьезных ранения. Осенью 2024 года – осколочное ранение руки, позже – сквозное пулевое ранение ноги. После второго ранения перенес две операции и восстанавливался более полугода.
За проявленные мужество и отвагу Ринат Асмандияров награжден медалью «За отвагу». Награда вручена за уничтожение двух пулеметных точек противника. Также он представлен к медали «За боевые заслуги».
По словам военнослужащего, он не жалеет о своем выборе.
В зоне СВО Ринат Асмандияров служит почти два года, пишут в издании «Авангард».
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».