Боец СВО из Башкирии: «Главное – дойти до конца»

В администрации Кушнаренковского района на оперативном совещании Марат Латыпов объявил Благодарность за безупречную службу и верность воинской присяге гвардии ефрейтору контрактной службы мотострелкового полка Ринату Асмандиярову.

Ринат родился и вырос в селе Бакаево. После восьми классов поступил в СПТУ-114 села Кушнаренково, где получил специальность электросварщика. Затем трудился в различных отраслях.

В июле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на военную службу.

В 52 года я сделал свой выбор – встал на защиту Родины. Ну, кто кроме нас пополнит ряды защитников? У меня дети, пусть взрослые, подрастают внуки, и я хочу, чтобы они спокойно жили, трудились, радовались жизни… позывной «Осман»

Младший стрелок с позывным «Осман» вместе со своим подразделением принимает участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике на Покровском направлении.

Я командир отделения, задача штурмовиков – уничтожение живой силы противника, огневых точек, зачистка населенных пунктов. В отделении люди разных возрастов и национальностей. Самому взрослому 60, а младшему всего 19, воюют вместе татары, мордвины, молдаване, русские. Штурмовики всегда на переднем крае на линии соприкосновения. «Работают» в зоне боевых действий обычно месяц, а то и больше, до трех месяцев. Затем ротация отдых, восстановление… позывной «Осман»

За время службы он получил два серьезных ранения. Осенью 2024 года – осколочное ранение руки, позже – сквозное пулевое ранение ноги. После второго ранения перенес две операции и восстанавливался более полугода.

За проявленные мужество и отвагу Ринат Асмандияров награжден медалью «За отвагу». Награда вручена за уничтожение двух пулеметных точек противника. Также он представлен к медали «За боевые заслуги».

По словам военнослужащего, он не жалеет о своем выборе.

На войне как на войне. Не секрет, что победа дается нелегко, есть потери. Наши войска ощутимо продвигаются вперед. У солдат на передовой настроение боевое, они достойно несут службу. Все настроены на Победу. Для нас главное дойти до конца. позывной «Осман»

В зоне СВО Ринат Асмандияров служит почти два года, пишут в издании «Авангард».

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).