«Всё для победы!» – девиз стартовавшего сегодня в Уфе V Межрегионального медиафорума «Медиайыйын». На пленарном заседании выступил глава республики. Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане действует первый в России закон о военных корреспондентах, закрепляющий их статус и меры поддержки.
Руководитель региона поблагодарил военкоров за работу и в целом тех, кто в это непростое время доносит до аудитории правдивую информацию. Форум собрал более 300 журналистов, в числе важных тем для обсуждения – цифровая трансформация национальных СМИ и привлечение молодежи.