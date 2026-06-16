Мы действительно живем в очень тяжелое время. И кто-то сдается, кто-то изменяет своим идеалам, а кто-то тихо спокойно делает свою работу. И вот эта армия в 2,5 тысячи журналистов, редакторов, издателей, делает тихонько, спокойно свою работу. Вы создаете крепкую оболочку, внутри которой мы, исполнительные органы, можем заниматься достаточно спокойно своим делом и поддерживать прежде всего специальную военную операцию. Я очень признателен, что форум выбрал вот такой девиз: «Все для победы!». Очень признателен, что его подхватили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан