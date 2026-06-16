Радий Хабиров поблагодарил журналистов на форуме «Медиайыйын»

«Всё для победы!» – девиз стартовавшего сегодня в Уфе V Межрегионального медиафорума «Медиайыйын». На пленарном заседании выступил глава республики. Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане действует первый в России закон о военных корреспондентах, закрепляющий их статус и меры поддержки.

Руководитель региона поблагодарил военкоров за работу и в целом тех, кто в это непростое время доносит до аудитории правдивую информацию. Форум собрал более 300 журналистов, в числе важных тем для обсуждения – цифровая трансформация национальных СМИ и привлечение молодежи.

Мы действительно живем в очень тяжелое время. И кто-то сдается, кто-то изменяет своим идеалам, а кто-то тихо спокойно делает свою работу. И вот эта армия в 2,5 тысячи журналистов, редакторов, издателей, делает тихонько, спокойно свою работу. Вы создаете крепкую оболочку, внутри которой мы, исполнительные органы, можем заниматься достаточно спокойно своим делом и поддерживать прежде всего специальную военную операцию. Я очень признателен, что форум выбрал вот такой девиз: «Все для победы!». Очень признателен, что его подхватили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Башбат
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