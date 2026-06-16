В Уфе после утренней духоты пришел освежающий ливень, а с ним и град. Крупинки атмосферных осадков были некрупными и недолгими. Природное явление продолжалось всего пару минут и не успело оставить серьезных последствий, но мгновенно заполонило соцсети десятками фото.

Пока в центре непогода оказалась скоротечной, в пригородах, по словам очевидцев, всё было куда серьезнее: на кадрах – крупные градины размером с перепелиное яйцо, с пугающей силой бьющие по земле. Напомним, согласно прогнозу МЧС, 17 июня в регионе сохранится нестабильная обстановка: ожидаются грозы, а ночью и утром видимость на дорогах может ухудшиться из-за тумана до 500 метров.