У кандидатов на соискание награды есть еще полтора месяца – до 1 августа. Среди участников этого года и многодетный отец Ришат Заманов из Аскинского района.

Житель деревни Новый Мутабаш вместе с супругой воспитывает шестерых детей. Мужчина работает в школе, будучи к тому же депутатом сельского поселения. Детей воспитывает в атмосфере уважения.

Отметим, что конкурс «Отцовская доблесть» проводится в седьмой раз по инициативе Общественной палаты региона. В этом году предусмотрены специальные номинации. В Год большой дружной семьи особое внимание уделят многодетным и многовнуковым отцам. Кроме того, в Год единства народов России к участию приглашаются представители межнациональных семей. Победителей конкурса наградят нагрудным знаком «Отцовская доблесть», дипломами и памятными подарками.