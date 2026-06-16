В Башкирии двойняшкам с ДЦП нужна помощь

Многодетная мать из Бирска борется за будущее своих сыновей-двойняшек. У мальчиков ДЦП, но американские врачи готовы провести операцию, которая подарит им шанс уверенно ходить. Сейчас семья Ахатовых собирает средства на хирургическое вмешательство. Им необходимо 6 миллионов рублей.

Для девятилетних двойняшек Алана и Амиля далекая Америка – это не просто точка на карте, а место, где должна исполниться их заветная мечта. У братьев детский церебральный паралич. Каждый шаг для них – это преодоление боли. Но, несмотря на тяжелый диагноз, мальчики не унывают и грезят о вещах, которые для обычных детей кажутся естественными.

Шанс побежать дает уникальная операция, которую американские хирурги запланировали на эту осень. Стоимость лечения колоссальная для многодетной семьи – 6 миллионов рублей. Маме уже удалось собрать чуть больше 2,1 млн. Но время безжалостно уходит.

Сейчас для Алана и Амиля открыт сбор на 4 миллиона рублей. Каждая, даже самая незначительная сумма приблизит мальчиков к выздоровлению. Реквизиты для помощи вы можете увидеть на фото ниже.