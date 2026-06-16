В Уфе отметят 120-летие медресе «Галия» – одного из выдающихся исламских учебных заведений дореволюционной России. В преддверии юбилея в Российском исламском университете прошел круглый стол.
Основанная в 1906 году выпускником Аль-Азхара Зией Камали школа давала шестилетнее образование, на треть состоявшее из светских предметов: здесь преподавали арабский, русский, тюркский, французский языки, психологию и педагогику.
За годы существования медресе выпустило 1400 шакирдов – высококлассных специалистов, востребованных и в России, и за рубежом. Его стены помнят знаменитых выпускников: поэтов Шайхзаду Бабича, Мажита Гафури, Сайфи Кудаша, драматурга Хабибуллу Габитова и дипломата Карима Хакимова.