Владимир Путин отметил госнаградой руководителя ансамбля бального танца из Уфы

Невероятный талант, энергия и безграничная любовь к искусству. Работу руководителя народного ансамбля бального танца «Вираж» отметили на самом высоком уровне. Распоряжением Президента Российской Федерации Альфию Саттарову наградили почетной грамотой. Как основать коллектив и сделать так, чтобы о нем говорили в республике и в стране?

Каждое движение в танце отточено до автоматизма. И следит за этим Альфия Саттарова. Она на паркете – главный режиссёр, педагог и художник по сценическому образу. А еще – бессменный руководитель и сердце коллектива.

Составы меняются, дети вырастают. Они у нас более 20 лет занимаются. То есть они маленькими приходят и уже взрослыми уходят. Я уже творческая бабушка, к которой водят детей. Смотришь на моих учеников, а они уже взрослые совсем люди, которые много чего уже достигли в жизни. И я горда ими. Альфия Саттарова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель народного ансамбля бального танца «Вираж»

Почетные грамоты, кубки со всероссийских фестивалей и международных конкурсов, и это лишь малая часть наград народного ансамбля бального танца «Вираж». А теперь к ним прибавилась еще одна. Владимир Путин отметил заслуги жителей Башкортостана госнаградами. Альфия Саттарова была удостоена почетной грамоты Президента Российской Федерации. Ее вручают за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную работу. Государственную награду руководителю ансамбля вручил глава республики Радий Хабиров.

Я считаю, что Альфия Альфировна заслужила награду, потому что мы каждый день видим, как она старается и вкладывает в это душу. И от лица участников коллектива могу сказать, что мы ее дети, она относится к нам как к своим детям. Евгения Юнусова, воспитанница народного ансамбля бального танца «Вираж»

Со всего мира мне звонили и поздравляли с такой почетной наградой. И я очень благодарна, что у нас замечательные родители и общая большая семья, которая друг другу помогает. Мы любим это дело, нам это нравится, мы занимаемся творчеством. Альфия Саттарова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель народного ансамбля бального танца «Вираж»

Более 30 лет назад Альфия Саттарова основала ансамбль, который теперь знают не только в республике, в стране, но и за ее пределами. Сама наставница пробовала себя в народных танцах, балете, но именно бальные танцы стали частью ее жизни. Теперь любви к этому вида искусства она учит своих воспитанников.

Когда я только пришел на занятия и не освоился, побаивался, но тренер мастерски работает с детьми, и я с легкостью вошел в эту большую семью. Илья Медовщиков, воспитанник народного ансамбля бального танца «Вираж»