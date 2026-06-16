Невероятный талант, энергия и безграничная любовь к искусству. Работу руководителя народного ансамбля бального танца «Вираж» отметили на самом высоком уровне. Распоряжением Президента Российской Федерации Альфию Саттарову наградили почетной грамотой. Как основать коллектив и сделать так, чтобы о нем говорили в республике и в стране?
Каждое движение в танце отточено до автоматизма. И следит за этим Альфия Саттарова. Она на паркете – главный режиссёр, педагог и художник по сценическому образу. А еще – бессменный руководитель и сердце коллектива.
Почетные грамоты, кубки со всероссийских фестивалей и международных конкурсов, и это лишь малая часть наград народного ансамбля бального танца «Вираж». А теперь к ним прибавилась еще одна. Владимир Путин отметил заслуги жителей Башкортостана госнаградами. Альфия Саттарова была удостоена почетной грамоты Президента Российской Федерации. Ее вручают за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную работу. Государственную награду руководителю ансамбля вручил глава республики Радий Хабиров.
Более 30 лет назад Альфия Саттарова основала ансамбль, который теперь знают не только в республике, в стране, но и за ее пределами. Сама наставница пробовала себя в народных танцах, балете, но именно бальные танцы стали частью ее жизни. Теперь любви к этому вида искусства она учит своих воспитанников.
Коллектив вместе с педагогом продолжают тренировки, чтобы и дальше реализовывать на сцене и паркете самые смелые танцевальные проекты.