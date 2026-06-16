В
следующем году вакцинацию от вируса папилломы человека могут включить в Национальный
календарь профилактических прививок так же, как её ввели в других крупнейших
странах мира. Всё потому, что одна из отечественных фармкомпаний получила
регистрационное удостоверение на вакцину от четырёх типов ВПЧ. Насколько
действенны такие прививки и где их ставить?
За
своим здоровьем уфимка Екатерина Кохта следит тщательно: каждый год проходит
полный чек-ап организма. На приёме у терапевта она узнала о существовании
вируса, который может привести к онкозаболеваниям. Так, девушка вместе с мамой
и младшим братом решилась поставить вакцину от ВПЧ.
У меня у бабушки была онкология
по-женски, и я примерно понимаю, какая это страшная может быть болезнь, до чего
она может довести. И я решила: лучше заняться профилактикой, подстраховаться.
Прививки большинству моего поколения делали только в детстве какие-то
обязательные, а сейчас – это какая-то новая прививка, в таком возрасте – 20
лет. Но, поговорив с врачом, все сомнения развеялись быстро.Екатерина Кохта
Вирус
папилломы человека – это заболевание, которое передаётся в основном половым путём.
И, как отмечает Всемирная организация здравоохранения, почти 80% населения мира
инфицированы одним из типов вируса. Зачастую, благодаря иммунитету, организм
человека способен справиться с ним сам, но некоторые штаммы могут вызывать серьёзные
проблемы по-женски.
Как доброкачественные процессы,
например, кондиломы, предраковые процессы, дисплазию шейки матки, так и,
конечно, рак. Что касается заболеваемости злокачественными новообразованиями
шейки матки, на сегодняшний день заболеваемость составляет 14-15 женщин на 100 тысяч
населения.Гюзель Батталова, заведующая отделением лучевой терапии Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач Республики Башкортостан
Основным
видом профилактики остаются регулярный скрининг и вакцинация.
Вакцина от ВПЧ ставится с 14 лет,
вводится однократно и желательно до совершеннолетия. Повышает иммунитет,
сокращает какие-то побочные заболевания, то есть не так ярко выражено и не так
тяжело. Бесплатная вакцинация, насколько я знаю, делается только в Москве. В республике
её можно поставить в платных клиниках.Мария Александрова, участковый врач-педиатр детской поликлиники №2 г. Уфы
Привиться
есть возможность и у взрослых людей.
В день визита, через два месяца и
через шесть месяцев после первой вакцинации. Женщинам обязательно нужно
прививаться, чтобы в дальнейшем не было заболеваний, таких как рак шейки матки,
рак вульвы, влагалища.Алина Тукаева, врач-терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники №46 г. Уфы
Кроме
того, вирус может стать причиной появления рака и других органов. Мужчины же
чаще бессимптомные переносчики, но заболевания поражают и их.
Прививаться тоже нужно до 26 лет. Снижает
риски возникновения рака ротоглотки.Алина Тукаева, врач-терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники №46 г. Уфы
И,
по прогнозам специалистов, если привить большую часть населения, заболеваемость
раком шейки матки в течение десятилетия может снизиться на 70%. К слову,
прививка от ВПЧ входит в нацкалендари многих стран мира. В России этот процесс
пока идёт с задержкой, но два года назад одобрили отечественную вакцину от четырёх
типов вируса.