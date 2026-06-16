Вакцинацию от ВПЧ могут включить в Национальный календарь прививок России

В следующем году вакцинацию от вируса папилломы человека могут включить в Национальный календарь профилактических прививок так же, как её ввели в других крупнейших странах мира. Всё потому, что одна из отечественных фармкомпаний получила регистрационное удостоверение на вакцину от четырёх типов ВПЧ. Насколько действенны такие прививки и где их ставить?

За своим здоровьем уфимка Екатерина Кохта следит тщательно: каждый год проходит полный чек-ап организма. На приёме у терапевта она узнала о существовании вируса, который может привести к онкозаболеваниям. Так, девушка вместе с мамой и младшим братом решилась поставить вакцину от ВПЧ.

У меня у бабушки была онкология по-женски, и я примерно понимаю, какая это страшная может быть болезнь, до чего она может довести. И я решила: лучше заняться профилактикой, подстраховаться. Прививки большинству моего поколения делали только в детстве какие-то обязательные, а сейчас – это какая-то новая прививка, в таком возрасте – 20 лет. Но, поговорив с врачом, все сомнения развеялись быстро. Екатерина Кохта

Вирус папилломы человека – это заболевание, которое передаётся в основном половым путём. И, как отмечает Всемирная организация здравоохранения, почти 80% населения мира инфицированы одним из типов вируса. Зачастую, благодаря иммунитету, организм человека способен справиться с ним сам, но некоторые штаммы могут вызывать серьёзные проблемы по-женски.

Как доброкачественные процессы, например, кондиломы, предраковые процессы, дисплазию шейки матки, так и, конечно, рак. Что касается заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки, на сегодняшний день заболеваемость составляет 14-15 женщин на 100 тысяч населения. Гюзель Батталова, заведующая отделением лучевой терапии Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач Республики Башкортостан

Основным видом профилактики остаются регулярный скрининг и вакцинация.

Вакцина от ВПЧ ставится с 14 лет, вводится однократно и желательно до совершеннолетия. Повышает иммунитет, сокращает какие-то побочные заболевания, то есть не так ярко выражено и не так тяжело. Бесплатная вакцинация, насколько я знаю, делается только в Москве. В республике её можно поставить в платных клиниках. Мария Александрова, участковый врач-педиатр детской поликлиники №2 г. Уфы

Привиться есть возможность и у взрослых людей.

В день визита, через два месяца и через шесть месяцев после первой вакцинации. Женщинам обязательно нужно прививаться, чтобы в дальнейшем не было заболеваний, таких как рак шейки матки, рак вульвы, влагалища. Алина Тукаева, врач-терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники №46 г. Уфы

Кроме того, вирус может стать причиной появления рака и других органов. Мужчины же чаще бессимптомные переносчики, но заболевания поражают и их.

Прививаться тоже нужно до 26 лет. Снижает риски возникновения рака ротоглотки. Алина Тукаева, врач-терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники №46 г. Уфы