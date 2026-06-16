В Башкирии с приходом летних каникул увеличилось количество детских травм

С приходом летних каникул детский травматизм вырос вдвое. Ежедневно в больницы Уфы поступают десятки детей с ушибами и переломами после катания на самокатах и питбайках без экипировки. Тех, кто отделался легким ушибом, осматривают, перевязывают и отправляют домой.

Но если детские шалости грозят конечностями, то работа на приусадебных участках с триммером или «болгаркой» без защиты может стоить зрения. Каждый день в Уфимский НИИ глазных болезней поступают пострадавшие со всей республики. Как не оказаться на операционном столе?

Желание побыстрее управиться с травой на участке едва не стоило зрения Рифату Камаеву из Чекмагушевского района. Вместо привычной косы мужчина решил воспользоваться триммером, но защитную маску надевать не стал. Камень, вылетевший из-под ножей на высокой скорости, разбил очки и повредил глаз. Уфимским хирургам пришлось буквально по миллиметру извлекать осколки.

Благодарит врачей и Денис Варисов из Абзелиловского района. Тоже спешил, тоже не стал надевать спецодежду. Неделю назад Денису Варисову сделали сложную микрохирургическую операцию, сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

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Последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до потери зрения и инвалидности. Избежать травм можно, если соблюдать простые правила. И касается это не только взрослых: врачи призывают родителей контролировать досуг детей, ведь падение с самоката или роликов без шлема часто заканчивается для школьников сотрясением мозга и гипсом на несколько недель.

Вместо прогулок – больничная койка. Вместо игр – процедуры. Каникулы для восьмилетнего Роберта начались не по плану. Мальчик решил освоить новый велосипед. Первая поездка оказалась неудачной. Школьник не справился с управлением, скатился в канаву и головой напоролся на металлический штырь. Итог – тяжёлая травма головы.

Сейчас Роберт уже поправился и дома, но, по словам врачей, такие пациенты поступают ежедневно. Дети падают с деревьев и горок, не справляются с управлением на велосипедах, выезжают на проезжую часть, а иногда трагедии случаются даже в парках аттракционов. Так, 12-летний Артём из Стерлитамака получил множественные травмы на карусели «Вальс-ракушка»: он переходил из кабинки в кабинку по просьбе оператора, когда механизм неожиданно пришёл в движение. Школьника санавиацией доставили в Уфу, прооперировали. Более недели он провёл в реанимации.

Только в городской больнице №17 сейчас лечится почти сотня детей, и это лишь одна клиника. По данным Минздрава Башкортостана, большинство травм и у взрослых, и у детей случаются из-за пренебрежения правилами безопасности и использования некачественной защиты. Несколько секунд, потраченных на покупку шлема или очков, могут сохранить здоровье на годы.

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