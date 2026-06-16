В Башкирии с приходом летних каникул увеличилось количество детских травм

С приходом летних каникул детский травматизм вырос вдвое. Ежедневно в больницы Уфы поступают десятки детей с ушибами и переломами после катания на самокатах и питбайках без экипировки. Тех, кто отделался легким ушибом, осматривают, перевязывают и отправляют домой.

Но если детские шалости грозят конечностями, то работа на приусадебных участках с триммером или «болгаркой» без защиты может стоить зрения. Каждый день в Уфимский НИИ глазных болезней поступают пострадавшие со всей республики. Как не оказаться на операционном столе?

Желание побыстрее управиться с травой на участке едва не стоило зрения Рифату Камаеву из Чекмагушевского района. Вместо привычной косы мужчина решил воспользоваться триммером, но защитную маску надевать не стал. Камень, вылетевший из-под ножей на высокой скорости, разбил очки и повредил глаз. Уфимским хирургам пришлось буквально по миллиметру извлекать осколки.

Благодарит врачей и Денис Варисов из Абзелиловского района. Тоже спешил, тоже не стал надевать спецодежду. Неделю назад Денису Варисову сделали сложную микрохирургическую операцию, сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

Последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до потери зрения и инвалидности. Избежать травм можно, если соблюдать простые правила. И касается это не только взрослых: врачи призывают родителей контролировать досуг детей, ведь падение с самоката или роликов без шлема часто заканчивается для школьников сотрясением мозга и гипсом на несколько недель.

Вместо прогулок – больничная койка. Вместо игр – процедуры. Каникулы для восьмилетнего Роберта начались не по плану. Мальчик решил освоить новый велосипед. Первая поездка оказалась неудачной. Школьник не справился с управлением, скатился в канаву и головой напоролся на металлический штырь. Итог – тяжёлая травма головы.

Сейчас Роберт уже поправился и дома, но, по словам врачей, такие пациенты поступают ежедневно. Дети падают с деревьев и горок, не справляются с управлением на велосипедах, выезжают на проезжую часть, а иногда трагедии случаются даже в парках аттракционов. Так, 12-летний Артём из Стерлитамака получил множественные травмы на карусели «Вальс-ракушка»: он переходил из кабинки в кабинку по просьбе оператора, когда механизм неожиданно пришёл в движение. Школьника санавиацией доставили в Уфу, прооперировали. Более недели он провёл в реанимации.