Стало известно, где перекроют улицы в Уфе во время Фольклориады

23-27 июня в Уфе вновь состоится Всероссийская детская фольклориада. На время проведения мероприятия в столице перекроют дороги.
С 06:00 20 июня до 06:00 27 июня закрываются проезды возле Советской площади: ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от дома №18 до пересечения с ул. Заки Валиди).
24-27 июня будет закрыта ул. Театральная.
24 июня с 05:00 до 19:00 закроют ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина), ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы), ул. Кирова (от Крупской до Ленина).
25 июня с 00:00 до 18:00 будут закрыты парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и «Волны» (возле ул. Ахметова, 311).