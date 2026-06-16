В Уфе прошёл пятый форум республиканских СМИ «Медиайыйын»

«Всё для победы!» – девиз прошедшего сегодня в Уфе Межрегионального медиафорума «Медиайыйын». На пленарном заседании выступил глава республики. Радий Хабиров поблагодарил журналистов, которые сейчас стоят на страже информационного фронта. Форум объединил более 300 представителей СМИ.

Бодрый голос Лили Курамшиной зрители телеканала БСТ слышат уже 18 лет. Передача «Салям» – своеобразный телевизионный будильник республики. Любовь к работе – вот секрет преданности профессии телеведущей. Впрочем, журналистика отвечает ей взаимностью. Сегодня Лиля стала заслуженным работником отрасли.

Сначала приятно из рук главы получить награду, а потом получить от мамы сообщение, что она мной гордится, и я понимаю, что всё не зря. Лилия Курамшина, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

А вот Залифа, которую в новостях ласково называют Лямуровна, не только за отчество Линуровна, но и за отзывчивость, почти никогда не появляется в кадре. Потому что сама создаёт картинку для новостей. По сути, зрители видят событие её глазами. Она – режиссёр-монтажёр и в профессии почти 30 лет.

Всегда стремимся уделять внимание каждой детали, чтобы зрители получили полные и правдивые представления о событиях. Люблю свою работу, коллег и республику. Всем огромное спасибо. Залифа Бикташева, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

Гюльнара Абдурахманова – специальный корреспондент телеканала БСТ в Москве. Она связывает столицу с родной республикой, работает с земляками. И тоже в числе заслуженных.

Если ты находишься в сфере журналистики, то в тебе есть определённые качества: ты любишь свою работу, своих героев, и это не проходит. Гюльнара Абдурахманова, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан

Форум «Медиайыйын» – пятый, юбилейный. А в этом году круглые даты у многих СМИ региона. «Башинформ» отмечает 30-летие, четверть века работают радиостанция «Спутник ФМ» и телеканал БСТ.

Но главное ведь на таких форумах – смыслы. Девиз этого года – «Всё для Победы!». Это лозунг для всех: для бойцов, для тыла и для журналистов, которые стоят на страже информационного фронта.

Я бы хотел начать свой разговор с того, что очень уважаю вас. Каждому жму руку и благодарю за то, что вы делаете в это непростое для всей страны время. Это объективное информирование жителей о том, что происходит в России и Башкортостане. Наша армия журналистов, редакторов, издателей спокойно и уверенно выполняет свою работу, создавая крепкую оболочку, внутри которой мы, представители органов власти, можем сосредоточить усилия на своих прямых задачах: поддержке специальной военной операции, укреплении экономики и социальной сферы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил военкоров республики отдельно. В нашей редакции их четыре: Азат Садреев, Айнур Кабиров, Рафик Ахметшин, Ильдар Байбулатов. Но такие отважные журналисты, не только мужчины, есть в каждом подразделении и в любом СМИ. Они передают новости прямо с передовой. К слову, в республике действует закон о военных корреспондентах – первый в России документ, закрепляющий статус военкоров и меры господдержки.

Необходимо рассказывать о том, как живут наши военнослужащие, чем занимаются, как выполняют поставленные задачи. Это важно и для самих ребят «за ленточкой», и для жителей республики. Ваши читатели и зрители должны видеть своих героев и понимать, какой вклад они вносят в защиту страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Журналисты приняли участие в круглых столах на актуальные темы, которые породило время. Среди них – мобилизация общества в условиях СВО, воспитание патриотизма, противодействие деструктивной информации среди молодёжи.