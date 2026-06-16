«Всё для победы!» – девиз прошедшего сегодня в Уфе Межрегионального медиафорума «Медиайыйын». На пленарном заседании выступил глава республики. Радий Хабиров поблагодарил журналистов, которые сейчас стоят на страже информационного фронта. Форум объединил более 300 представителей СМИ.
Бодрый голос Лили Курамшиной зрители телеканала БСТ слышат уже 18 лет. Передача «Салям» – своеобразный телевизионный будильник республики. Любовь к работе – вот секрет преданности профессии телеведущей. Впрочем, журналистика отвечает ей взаимностью. Сегодня Лиля стала заслуженным работником отрасли.
А вот Залифа, которую в новостях ласково называют Лямуровна, не только за отчество Линуровна, но и за отзывчивость, почти никогда не появляется в кадре. Потому что сама создаёт картинку для новостей. По сути, зрители видят событие её глазами. Она – режиссёр-монтажёр и в профессии почти 30 лет.
Гюльнара Абдурахманова – специальный корреспондент телеканала БСТ в Москве. Она связывает столицу с родной республикой, работает с земляками. И тоже в числе заслуженных.
Форум «Медиайыйын» – пятый, юбилейный. А в этом году круглые даты у многих СМИ региона. «Башинформ» отмечает 30-летие, четверть века работают радиостанция «Спутник ФМ» и телеканал БСТ.
Но главное ведь на таких форумах – смыслы. Девиз этого года – «Всё для Победы!». Это лозунг для всех: для бойцов, для тыла и для журналистов, которые стоят на страже информационного фронта.
Радий Хабиров поблагодарил военкоров республики отдельно. В нашей редакции их четыре: Азат Садреев, Айнур Кабиров, Рафик Ахметшин, Ильдар Байбулатов. Но такие отважные журналисты, не только мужчины, есть в каждом подразделении и в любом СМИ. Они передают новости прямо с передовой. К слову, в республике действует закон о военных корреспондентах – первый в России документ, закрепляющий статус военкоров и меры господдержки.
Журналисты приняли участие в круглых столах на актуальные темы, которые породило время. Среди них – мобилизация общества в условиях СВО, воспитание патриотизма, противодействие деструктивной информации среди молодёжи.
Несмотря на цифровизацию, вызовы и перемены, приоритетным остаётся интеллект – не искусственный, а живой. С помощью него журналисты используют своё главное оружие – слово, которое всегда должно быть принципиальным и честным.