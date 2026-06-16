В Колонном зале прошло торжественное собрание к 85-летию образования подразделения правительственной связи в Башкортостане. Собравшихся с праздником поздравил Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что Центр специальной связи и информации ФСО по республике – одно из ведущих подразделений Приволжского федерального округа. Руководитель региона вручил лучшим представителям Центра государственные награды.

Обеспечивая надёжную связь между федеральным центром и регионом, обрабатывая и анализируя огромные объёмы данных, вы напрямую способствуете решению стратегических государственных задач. Особая благодарность – ветеранам службы. На вашем богатом опыте растут молодые кадры, достойно продолжая ваши лучшие традиции.

Правительственная связь жизненно важна для органов власти, предприятий и организаций республики. Служба обрабатывает и анализирует огромные объёмы данных, передаваемых федеральным центром и регионом, внедряет ИИ, передовые инструменты информационной безопасности и криптошифрования, сказал Радий Хабиров. Он добавил, что в нынешних условиях работа по защите критической информации становится ключевым фактором безопасности страны.