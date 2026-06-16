Адаптивные костюмы и бесплатные спортзалы: как в Башкирии оказывают поддержку участникам СВО

От адаптивных костюмов до бесплатных спортзалов – всё это в рамках государственной стратегии по поддержке участников СВО. В Башкортостане выстроена целая система мер поддержки, её эффективность отмечают и сами бойцы.

Вещи на любой случай и с учётом индивидуальных особенностей. За счёт удобных застёжек и дополнительных молний надевать каждый комплект можно одной рукой. Адаптивную одежду Ильшат Рахматуллин получил от Госфонда «Защитники Отечества». Там же ветерану помогли приобрести протезы и оформить положенные выплаты по ранению. На них молодой человек приобрёл квартиру.

Ильшат Рахматуллин попал на СВО в 2022 году после заключения контракта. В 2023 году получил ранение и лишился руки. После лечения мужчина женился и устроился на работу в школу, где проводит патриотические уроки. Большую роль в адаптации для него сыграл спорт. Не так давно мужчина впервые встал на сноуборд и даже участвовал в своём первом турнире, причём наравне со здоровыми спортсменами.

Обеспечить ветеранам СВО бесплатные возможности для занятий спортом поручил Радий Хабиров. Однако в ходе недавнего мониторинга выяснилось: некоторые залы в рабочее время закрыты. Глава Башкортостана поставил задачу сделать спорт действительно доступнее.

Бойцам помогают создавать и адаптированные условия в жилых помещениях. На сегодня по республике от ветеранов поступило уже более 300 заявок.

Персональный подход к решению не только бытовых, но и социальных, правовых и других вопросов теперь регламентирует новый документ. На прошлой неделе Радий Хабиров подписал указ об адресном сопровождении участников специальной военной операции и членов их семей.

Формальности не должны влиять на суть принимаемых решений. Именно поэтому Владимир Путин месяц назад утвердил единые базовые меры поддержки участников СВО в регионах.