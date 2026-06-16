Несмотря на непростые природно-климатические и макроэкономические условия, аграрии нашей республики в прошлом году добились очень хороших результатов: производство сельскохозяйственной продукции выросло на 6,8%. Сейчас важны не только цифры прошлого года, но и оценка того, какие дополнительные меры необходимы для дальнейшей поддержки агропромышленного комплекса.

Илшат Тажитдинов, и.о. председателя Госсобрания Республики Башкортостан