В Госсобрании Башкирии вручили награды парламента республики

Лучшие в своей отрасли. В Госсобрании Башкортостана вручили награды парламента республики. В числе отмеченных – работники здравоохранения, предприниматели, юристы, волонтёры, оказывающие помощь участникам специальной военной операции.

Также члены Президиума назначили заключительное пленарное заседание весенней сессии на 25 июня и утвердили повестку дня. В неё вошли около 50 вопросов, основная часть связана с рассмотрением законопроектов. Тогда же депутаты обсудят реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

Несмотря на непростые природно-климатические и макроэкономические условия, аграрии нашей республики в прошлом году добились очень хороших результатов: производство сельскохозяйственной продукции выросло на 6,8%. Сейчас важны не только цифры прошлого года, но и оценка того, какие дополнительные меры необходимы для дальнейшей поддержки агропромышленного комплекса.

Илшат Тажитдинов, и.о. председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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