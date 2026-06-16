Лучшие в своей отрасли. В Госсобрании Башкортостана вручили награды парламента республики. В числе отмеченных – работники здравоохранения, предприниматели, юристы, волонтёры, оказывающие помощь участникам специальной военной операции.
Также члены Президиума назначили заключительное пленарное заседание весенней сессии на 25 июня и утвердили повестку дня. В неё вошли около 50 вопросов, основная часть связана с рассмотрением законопроектов. Тогда же депутаты обсудят реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства.