В Башкирии выпускники узнали первые результаты ЕГЭ

В республике высший балл набрали сразу 60 учеников. О тех, кто сдал экзамены на отлично, об их наставниках и о том, как республика поддерживает стобалльников, – в нашем сюжете.

Свои результаты экзамена выпускники караулили на сайте с самого утра. Пока сверстники только просыпались, Айлина Сафаргалина уже праздновала личную победу: её работа по химии получила высшую оценку. Девушка признаётся: свои баллы она узнала не первой.

Для одноклассника Айлины Ильяса Фаттахова путь к вершине тоже пролегал через месяцы подготовки. Самым сложным испытанием оказались не вопросы в бланках, а тишина в кабинете под прицелом камер. Когда Ильяс увидел задания, страх отступил. Он понял, что знает ответ на каждый пункт.

Секретом спокойствия на экзамене делится и Агния Потеряхина. Она уверена: любовь к предмету, которую прививают с детства, побеждает любой страх.

География высших результатов в этом году действительно охватила всю республику. Свой максимум также продемонстрировали выпускники из Стерлитамака.

Но этот успех – всегда командная работа. Направить талант в нужное русло, разложить по полочкам сложные темы и помочь справиться с нагрузкой ребятам помогли их наставники.

Теперь, когда самый сложный этап позади, перед вчерашними школьниками открыты двери любых университетов. С высшим баллом в кармане можно уверенно выбирать самые престижные вузы страны. Но большинство выпускников признаются, что хотят остаться в Башкортостане.

Цифры говорят сами за себя. Из почти трёх тысяч сдававших ЕГЭ по химии – 51 стобалльник. Отличные результаты и по гуманитарным наукам: литературу без единой ошибки сдали семеро выпускников, а историю на высший балл написали двое.