В Уфе обновили участок дорожного покрытия на Дёмском шоссе

В Уфе обновили участок на Дёмском шоссе. Речь идёт об отрезке дороги от съезда из микрорайона «Яркий» до моста через реку Дёма. О ямах и выбоинах в социальных сетях написали местные жители.

Вопрос решили практически сразу: рабочие срезали верхний слой асфальта и после этого уложили свежее покрытие. Капремонт второй половины проезжей части пока не запланирован, ограничатся ямочным ремонтом.

Порядка 23 тыс. кв. м. было переложено нового асфальта. На сегодняшний момент мы имеем такое хорошее дорожное полотно. Приступить к разметке планируем в течение двух недель, это для того, чтобы асфальт уложился, и уже после этого можно будет наносить разметку, и дорога будет уже в норматив приведена.

Иван Иванов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

До этого было всё очень плачевно. Ямы, то эта колея, зимой это особенно опасно, заносит постоянно. Давно ждали, и вот дождались наконец-то.

Ильдар Губайдуллин, житель г. Уфы

Напомним, о ямочном ремонте говорили и в понедельник на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Эта проблема вновь вышла на первую строчку по числу обращений в ЦУР. Радий Хабиров поручил ускорить работы в регионе. Жалобы на выбоины и дефекты дорожного покрытия поступают в основном из Уфы, Нефтекамска, а также Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского и Белорецкого районов.

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