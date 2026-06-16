В Уфе обновили участок на Дёмском шоссе. Речь идёт об отрезке дороги от съезда из микрорайона «Яркий» до моста через реку Дёма. О ямах и выбоинах в социальных сетях написали местные жители.
Вопрос решили практически сразу: рабочие срезали верхний слой асфальта и после этого уложили свежее покрытие. Капремонт второй половины проезжей части пока не запланирован, ограничатся ямочным ремонтом.
Напомним, о ямочном ремонте говорили и в понедельник на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Эта проблема вновь вышла на первую строчку по числу обращений в ЦУР. Радий Хабиров поручил ускорить работы в регионе. Жалобы на выбоины и дефекты дорожного покрытия поступают в основном из Уфы, Нефтекамска, а также Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского и Белорецкого районов.