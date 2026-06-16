Порядка 23 тыс. кв. м. было переложено нового асфальта. На сегодняшний момент мы имеем такое хорошее дорожное полотно. Приступить к разметке планируем в течение двух недель, это для того, чтобы асфальт уложился, и уже после этого можно будет наносить разметку, и дорога будет уже в норматив приведена.

Иван Иванов, глава администрации Дёмского района г. Уфы