Его имя стало символом свободы, мужества и неразрывной связи с родной землёй. Он воплощает в себе редкое сочетание: бесстрашный полководец и одновременно лирик, чьи стихи и песни пережили века. Для жителей региона это не просто исторический персонаж из учебника, а живой пример патриотизма и силы духа, на котором воспитываются поколения. Чтобы понять масштаб фигуры Салавата Юлаева, достаточно взглянуть на герб республики.