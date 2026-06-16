У памятника Шагиту Худайбердину в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников печати и информации республики. В торжественном мероприятии участвовали руководители отрасли, члены правления регионального Союза журналистов, представители и ветераны печатных и электронных СМИ, читатели и подписчики газет и журналов.

С 1998 года профессиональный праздник журналистов республики отмечается 14 июня – это день рождения газеты «Башкортостан». Дата была учреждена указом бывшего президента региона Муртазы Рахимова. В честь праздника по традиции также были вручены удостоверения новым членам Союза журналистов Башкортостана.