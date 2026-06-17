В Уфе состоялось открытие чемпионата ФСИН России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону, в котором примут участие 350 сотрудников со всех регионов. В течение четырех дней команды территориальных органов и образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний будут выявлять сильнейших в служебно-прикладных видах спорта.

Программа соревнований по легкоатлетическому кроссу включает в себя бег по пересеченной местности общей протяженностью дистанции 3000 метров для женщин, 5000 метров для мужчин, а также эстафету 4 х 1000 метров. Участники соревнований по служебному биатлону пробегут 3000 метров с двумя огневыми рубежами и эстафету 4 х 1500 метров.