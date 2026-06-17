В 27 районах Башкирии начали косить кормовые травы

Республика на третьем месте по России по производству молока. Продуктивность напрямую зависит от кормов. В республике полным ходом идет заготовка, в закромах уже 128 тысяч тонн сенажа. На сегодня аграрии 27 районов начали косить кормовые травы.

В числе лидеров – Илишевский, Дюртюлинский, Аургазинский районы. Перед аграриями республики поставлена задача заготовить более 650 тысяч тонн сена, 1 миллион 100 тысяч тонн сенажа и 1 миллион тонн силоса.

Так, накануне в Благоварском районе приступили к косовице люцерны. В этом же хозяйстве идет междурядная обработка кукурузы на силос. Это 280 гектаров. В целом же в Благоварском районе под сев яровых отведено 56 тысяч гектаров. Треть засеяна пшеницей. Аграрии возлагают большие надежды на качественный урожай.

Ожидание как обычно, в этом году будет богатый урожай, потому что дождь позволяет расти. Руслан Хасанов, механизатор