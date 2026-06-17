Дожди и грозы вернутся в Башкирию

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие два дня.
Сегодня, 17 июня, днем существенных осадков не ожидается. Ночью местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +11, +16°С. Днем воздух прогреется до +24, +29°С.
Завтра, 18 июня, ночью по республике, днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым, переменных направлений, при грозе возможны порывы. Ночью прогнозируется +12, +17°С, днем +21, +26°С.