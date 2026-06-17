В Башкирии растет число трагедий на воде

Купальный сезон в Башкирии продолжается, и спасатели напоминают жителям о правилах безопасности на воде.

По данным МЧС по РБ, с начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, в том числе трое детей. Спасти удалось двух человек. С момента открытия официального купального сезона утонули 6 человек.

Трагедии происходили и раньше. Так, в селе Салихово Чишминского района на реке Уза погиб 15-летний подросток. В Дюртюлях во время рыбалки утонул 11-летний мальчик.

Три главных правила безопасности:

Не оставляйте детей у воды без присмотра. Ребенок может уйти под воду за несколько секунд, поэтому взрослый должен находиться рядом и постоянно следить за ним.

Не заходите в воду в состоянии опьянения. Алкоголь снижает чувство опасности и может привести к трагедии даже на знакомом водоеме.

Купайтесь только в разрешенных местах. Не ныряйте с берегов, мостов и скал, не заплывайте за буйки и не используйте надувные матрасы или камеры как спасательные средства.