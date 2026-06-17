В Башкирии растет число трагедий на воде

Купальный сезон в Башкирии продолжается, и спасатели напоминают жителям о правилах безопасности на воде.
По данным МЧС по РБ, с начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, в том числе трое детей. Спасти удалось двух человек. С момента открытия официального купального сезона утонули 6 человек.
Трагедии происходили и раньше. Так, в селе Салихово Чишминского района на реке Уза погиб 15-летний подросток. В Дюртюлях во время рыбалки утонул 11-летний мальчик.
Три главных правила безопасности:
Если вы стали свидетелем происшествия на воде, сразу звоните по номерам 101 или 112.