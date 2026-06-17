В Башкирии по поручению Радия Хабирова инспектируют спортучреждения

В Кумертау с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства, министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Поездка прошла по поручению главы республики. Ранее на оперативном совещании Радий Хабиров выразил недовольство графиком работы некоторых спортучреждений, которые иногда оказывались закрытыми в рабочее время, и в них не могли попасть участники и ветераны спецоперации.

В ходе выездного заседания межведомственной комиссии Руслан Хабибов осмотрел городские спортивные объекты. В частности, ледовый дворец «Сапсан», где пообщался с юными спортсменами.