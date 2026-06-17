В Уфе наградили 150 волонтеров. На благотворительном концерте «Всё для Победы» неравнодушным жителям Башкортостана вручили благодарственные письма главы республики. Это те, кто ежедневно плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи и отправляет гуманитарную помощь на передовую.
География участников – от Октябрьского до Иглинского района, но всех их объединяет волонтерское движение «МаскСетиЩитУфа».
Здесь же прошел благотворительный концерт. Деньги, вырученные с него, пойдут на приобретение материала для плетения маскировочных сетей, который отправят в каждый волонтерский штаб республики.