В Уфе прошёл благотворительный концерт «Всё для Победы»

В Уфе наградили 150 волонтеров. На благотворительном концерте «Всё для Победы» неравнодушным жителям Башкортостана вручили благодарственные письма главы республики. Это те, кто ежедневно плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи и отправляет гуманитарную помощь на передовую.

География участников – от Октябрьского до Иглинского района, но всех их объединяет волонтерское движение «МаскСетиЩитУфа».