Штурмовик из Уфы рассказал о любви к стихам Пушкина

Штурмовик с позывным «Медведь» из Уфы в июне отметил 50-летие. Он родился 6 июня – в один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Кроме того, боец является тезкой гения русской поэзии по имени и отчеству.
Уже в госпитале боец снова обратился к произведениям Пушкина. Там он нашел старый, зачитанный сборник стихов.
«Медведь» находится «за ленточкой» с 2023 года. В ходе спецоперации он работал на Луганском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, получил ранение.
По словам штурмовика, в боевых условиях особенно важно сохранять холодный рассудок. Этому, отмечает он, учат командиры – офицеры с боевым опытом и сильные бойцы.
Перед рассказом о себе «Медведь» вспомнил близких. Его отец воевал во Вьетнаме, два деда прошли Великую Отечественную войну, один из них домой не вернулся.
Возвращения добровольца ждут мама и сын Михаил, пишет издание «Куюргаза».
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».