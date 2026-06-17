Штурмовик из Уфы рассказал о любви к стихам Пушкина

Родители не случайно нарекли меня в честь гения мировой литературы. По батюшке я Сергеевич, появился на свет, как Пушкин, 6 июня. Вот мама с папой и решили: быть сыну Александром. Уж не знаю, это ли повлияло на мои интересы, когда подрос, или что-то другое, но стихи Пушкина я в школе полюбил, заучивал их быстро и эмоционально читал наизусть перед классом. Может, не хотел подвести Александра Сергеевича, в честь которого меня назвали?

позывной «Медведь»