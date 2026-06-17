В Уфе предприниматель производит товары на экспорт благодаря господдержке

Укрепить себя, а затем весь мир. Предприниматель из Уфы одной из первых в России начала производить продукты, косметику и бытовую химию из магния – столь полезного для организма минерала. Вместе с командой Светлана Губайдуллина вышла за пределы России благодаря маркетплейсам. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» она получила субсидию и помощь в размещении товаров на онлайн-площадках.

А ещё средство для уборки помещений и мытья посуды, скрабы, соли для ванн, мыло, масло – всего в ассортименте более 100 продуктов. Ключевое в их составе – это магний. Во многих продуктах содержится башкирское сырьё. Светлана Губайдуллина уже семь лет занимает нишу в производстве и продаже экотоваров. Ранее она покупала продукцию для себя за рубежом.

Потом у меня пришла идея: почему у нас в России нет именно таких продуктов? На тот момент это была магниевая соль. Я вышла на завод, договорилась о переработке, и я одна из первых в России. Мы начали поставлять сырьё по санаториям, клиникам. Светлана Губайдуллина, предприниматель

В том числе продавать напрямую жителям страны. Товары активно презентовали и на зарубежных выставках.

Мы ездили на бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь. И делали на этом акцент – вот у нас есть картина «Башкирская красавица», которая была написана нашей художницей. Светлана Губайдуллина, предприниматель

Недавно были на выставке в Дубае, шикарная выставка, тоже присутствовали, представляли себя. Мы представлены не только в Башкирии. Ирина Юсупова, продавец-консультант

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Светлана вышла на зарубежные рынки. Ей помогли зарегистрировать компанию в филиалах маркетплейсов в Казахстане, а также оформить каталог на онлайн-площадках.

Все организационные вопросы решались экспортным центром. Наши ребята и в Казахстане помогали: организовали склады, доставку, то есть никакой головной боли. Наша задача – определиться с ассортиментом, помочь рассказать при оформлении карточек на Ozon, то есть карточки составлялись при поддержке экспортного центра. Светлана Губайдуллина, предприниматель

Как итог – товары из Башкортостана покупают теперь в Киргизии, Армении, Узбекистане, Грузии и других странах.

Сегодня у Центра поддержки экспорта есть уникальная субсидия, по которой финансируется 75% затрат для того, чтобы зарегистрировать компанию на маркетплейсах. 25% выплачивает сам предприниматель. Это фотосессия товаров, описание продающих материалов, дополнительные бустеры на данных торговых площадках, ну и любая консультационная помощь. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан