Укрепить себя, а затем
весь мир. Предприниматель из Уфы одной из первых в России начала производить
продукты, косметику и бытовую химию из магния – столь полезного для организма
минерала. Вместе с командой Светлана Губайдуллина вышла за пределы России благодаря
маркетплейсам. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» она
получила субсидию и помощь в размещении товаров на онлайн-площадках.
А ещё средство для уборки
помещений и мытья посуды, скрабы, соли для ванн, мыло, масло – всего в
ассортименте более 100 продуктов. Ключевое в их составе – это магний. Во многих
продуктах содержится башкирское сырьё. Светлана Губайдуллина уже семь лет занимает
нишу в производстве и продаже экотоваров. Ранее она покупала продукцию для себя
за рубежом.
Потом у меня пришла идея:
почему у нас в России нет именно таких продуктов? На тот момент это была
магниевая соль. Я вышла на завод, договорилась о переработке, и я одна из
первых в России. Мы начали поставлять сырьё по санаториям, клиникам.Светлана Губайдуллина, предприниматель
В том числе продавать
напрямую жителям страны. Товары активно презентовали и на зарубежных выставках.
Мы ездили на
бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь. И делали на этом акцент – вот у нас есть
картина «Башкирская красавица», которая была написана нашей художницей.Светлана Губайдуллина, предприниматель
Недавно были на выставке
в Дубае, шикарная выставка, тоже присутствовали, представляли себя. Мы
представлены не только в Башкирии.Ирина Юсупова, продавец-консультант
Благодаря нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт» Светлана вышла на зарубежные рынки. Ей
помогли зарегистрировать компанию в филиалах маркетплейсов в Казахстане, а
также оформить каталог на онлайн-площадках.
Все организационные
вопросы решались экспортным центром. Наши ребята и в Казахстане помогали:
организовали склады, доставку, то есть никакой головной боли. Наша задача –
определиться с ассортиментом, помочь рассказать при оформлении карточек на
Ozon, то есть карточки составлялись при поддержке экспортного центра.Светлана Губайдуллина, предприниматель
Как итог – товары из
Башкортостана покупают теперь в Киргизии, Армении, Узбекистане, Грузии и других
странах.
Сегодня у Центра
поддержки экспорта есть уникальная субсидия, по которой финансируется 75%
затрат для того, чтобы зарегистрировать компанию на маркетплейсах. 25%
выплачивает сам предприниматель. Это фотосессия товаров, описание продающих
материалов, дополнительные бустеры на данных торговых площадках, ну и любая
консультационная помощь.Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
Такую поддержку в
Башкортостане ежегодно получают более ста предпринимателей. Для малого и
среднего бизнеса это хорошее подспорье, уверена Светлана Губайдуллина. Женщина
намерена и дальше развивать дело и открывать новые рынки сбыта.