От искусственного интеллекта до космических технологий. В Уфе открылась очная площадка для сдачи нормативов «Техно ГТО». В мастерской «Берлога» можно проверить не только знания о технологиях, но и умение применять их на практике: настроить «умный дом», защитить данные от киберугроз или разобраться с ошибкой в коде.
Участвовать могут все желающие, но в первую очередь проект рассчитан на школьников 7-11 классов и студентов первых курсов. Комплекс включён в приказ Минпросвещения России, а значит, обладатели золотого значка могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Для учеников 5-7 классов участие даёт льготы в национальной технологической олимпиаде Junior.