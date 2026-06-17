В Уфе открылась площадка для сдачи нормативов «Техно ГТО»

От искусственного интеллекта до космических технологий. В Уфе открылась очная площадка для сдачи нормативов «Техно ГТО». В мастерской «Берлога» можно проверить не только знания о технологиях, но и умение применять их на практике: настроить «умный дом», защитить данные от киберугроз или разобраться с ошибкой в коде.

Участвовать могут все желающие, но в первую очередь проект рассчитан на школьников 7-11 классов и студентов первых курсов. Комплекс включён в приказ Минпросвещения России, а значит, обладатели золотого значка могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Для учеников 5-7 классов участие даёт льготы в национальной технологической олимпиаде Junior.

Если мы говорим про обычные ГТО в понимании человека, то это какие-то физические упражнения и т.д. «Техно ГТО» – как раз тот технологичный подход, когда любой ребёнок или взрослый может сидя за компьютером сдавать те самые нормативы.

Айгузаль Ахкямова, руководитель мастерской киберфизических инноваций «Берлога» 
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