От искусственного интеллекта до космических технологий. В Уфе открылась очная площадка для сдачи нормативов «Техно ГТО». В мастерской «Берлога» можно проверить не только знания о технологиях, но и умение применять их на практике: настроить «умный дом», защитить данные от киберугроз или разобраться с ошибкой в коде.