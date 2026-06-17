Студенты из Башкортостана стали лучшими на Всероссийском молодёжном образовательном медиафоруме «ШУМ». Мероприятие прошло в Калининграде, оно объединило около 1500 молодых специалистов по всей России, в том числе студентов двух вузов республики – Уфимского университета науки и технологий и Уфимского нефтяного университета. 15 ребят объединились и создали ролик о поддержке начинающих специалистов в сфере IT, которым не хватает опыта работы.