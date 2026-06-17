Студенты из Башкирии покорили медиафорум «ШУМ»

Студенты из Башкортостана стали лучшими на Всероссийском молодёжном образовательном медиафоруме «ШУМ». Мероприятие прошло в Калининграде, оно объединило около 1500 молодых специалистов по всей России, в том числе студентов двух вузов республики – Уфимского университета науки и технологий и Уфимского нефтяного университета. 15 ребят объединились и создали ролик о поддержке начинающих специалистов в сфере IT, которым не хватает опыта работы.

Рассказали главный миф, что у нас нет опыта. Показали через ролик, почему студент и как может студент попасть на IT профессию.

Нурислам Мухаматуллин, студент УУНиТ, автор ролика

Мы участвовали в разработке различных кейсов для «ВКонтакте» – это генеральный партнер молодежного фестиваля «ШУМ». Причем собрались ребята со всей страны. Безумно интересно было учиться не только у приглашенных спикеров, но и у ребят-участников.

Элина Харисова, участница форума «ШУМ»

В итоге ролик башкирских студентов признали лучшим среди 20 команд, которые работали по теме «Первый шаг в IT». Ребята и дальше планируют развиваться в этой сфере.

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