В Уфе спасли пациентку с опухолью почки и тромбом у сердца

Врачи клиники БГМУ в Уфе впервые в Приволжском федеральном округе провели сложную операцию пациентке с онкологическим заболеванием. Женщине одновременно выполнили вмешательство на почке и сердце.

Как сообщили в медучреждении, у 55-летней пациентки диагностировали рак почки в поздней стадии с редким и опасным осложнением. Из-за опухоли тромб поднялся по вене от почки до сердца.

По словам ректора БГМУ, академика РАН, профессора Валентина Павлова, ранее такие случаи считались практически безнадежными. Подобные операции на остановленном сердце выполняли только в крупнейших федеральных центрах страны. Теперь эту технологию освоили и уфимские специалисты.

За жизнь женщины боролась команда онкологов, кардиохирургов и урологов. Во время операции врачи остановили сердце и подключили пациентку к аппарату искусственного кровообращения. Хирурги удалили пораженную опухолью почку, а также полностью извлекли тромб из кровеносного сосуда и правого предсердия.

Уникальность случая заключается еще и в том, что при таких размерах опухоли у женщины не было метастазов. Сейчас пациентка чувствует себя лучше. У нее прошла одышка, уменьшились отеки. Она уже может самостоятельно ходить и проходит курс реабилитации.