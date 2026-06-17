В Башкирии рабочий погиб при очистке крыши от снега

Мелеузовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора управляющей организации. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, во время очистки крыши многоквартирного дома от снега и наледи работника зажало в корзине люльки автогидроподъемника. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла из-за нарушений правил охраны труда и отсутствия инструктажа по технике безопасности. Обвиняемый вину не признал.