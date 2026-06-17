Капитальный ремонт второго учебного корпуса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства завершат к 1 сентября. Сейчас в нем идут работы под будущий кластер подготовки кадров для строительной отрасли республики.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» обновят два этажа. В новых 11 кабинетах студенты смогут обучиться всему спектру работ. Также закупят геодезические приборы, БПЛА, а для строителей появятся новые программные продукты.
Ремонт в учреждении стартовал 1 июня. Подрядчик уже выровнял стены, обновил окна, системы водоотведения и отопления, провел электричество. Сейчас рабочие меняют входные группы и переходят к фасаду.
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