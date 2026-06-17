Башкортостан – один из лидеров в России по развитию средств массовой информации. Такое мнение озвучили федеральные эксперты на медиафоруме СМИ республики, который прошел в Уфе накануне. Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил ключевые приоритеты развития медиасферы и назвал журналистов главными партнерами общества.
Напомним, в прошлом году по инициативе Главы Башкортостана в регионе учреждена уникальная премия в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». Это единственный в Башкортостане конкурс с призовым фондом 6 миллионов рублей.