Башкортостан – один из лидеров в России по развитию средств массовой информации. Такое мнение озвучили федеральные эксперты на медиафоруме СМИ республики, который прошел в Уфе накануне. Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил ключевые приоритеты развития медиасферы и назвал журналистов главными партнерами общества.