В Госсобрании Башкирии чествовали волонтёров Уфимского района

На торжественную встречу пригласили депутатов, а также активистов, которые с самого начала специальной военной операции самоотверженно поддерживают бойцов и их родных. Парламентские награды получили 30 представителей объединений, среди них «Zа Победу!», «ZOV-Авдон», «Сила добра» и даже «Крутые бабушки и дедушки».

Гостем мероприятия стал и Павел Самойлин – доброволец, депутат и журналист, известный под позывным «Кайтыр». Получив тяжёлое ранение на передовой, он сумел восстановиться и вновь встать в строй, а на встрече поблагодарил собравшихся от имени своих товарищей. За проявленное мужество и преданность долгу парламентарии удостоили его высшей награды.