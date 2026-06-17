Житель Башкирии изобрёл вездеход-амфибию

Вадим Карякин из села Месягутово Дуванского района превратил обычную «Ниву» в автомобиль-амфибию. В переделке местному Кулибину помогал его сын. И теперь они вместе проводят время за любимым занятием – покоряют бездорожье и форсируют водоемы в поисках рыбных мест.

В этом «Аполлоне» уже невозможно узнать обычную трехдверную «Ниву». Российский внедорожник в честь древнегреческого бога изобретатель назвал из-за его мощи, размеров и неповторимости. О таком он мечтал с тех пор, как в детстве с отцом застрял в грязи на обычной машине. Тогда пообещал сам себе, что со своим сыном он доедет туда, куда захочет.

А рыбачить охота, ты же рыбак. Поехать надо туда, где нет народа. А где народ, там рыбы нет уже. И вот давай думать, что бы сделать такое, чтобы быть хитрее всех и залезть дальше всех. Вот так и родилась идея переделать «Ниву» в плавающий вездеход. Как известно, вся рыба на той стороне стоит. Вадим Карякин, житель с. Месягутово

И чтобы до нее добраться, каркас «Аполлона» изобретатель сделал из непотопляемого понтона, в который вкачал 60 флаконов монтажной пены. А чтобы облегчить массу, собрал кузов из нержавеющий стали, используя самодельный листогиб и простую сварку. Работа над проектом велась девять месяцев. На воде он уже успешно испытал и успокоил нас перед очередным заплывом.

Если по грунтовой дороге автомобиль можно разогнать до 90 километров, то по воде ход ограничен 10 километрами в час. И этого вполне достаточно. В движение амфибию приводит винт, который вращается со скоростью до 4000 оборотов в минуту. Именно это решение стало ключевым для всего проекта. Из четырех уже собранных своими руками внедорожников Вадим считает «Аполлон» самым успешным.

Плавали с мужиками, четыре человека сели. Прекрасно идёт, прекрасно чувствует, никто не трясётся, не боится. Уверенно плывёт. Он очень хорош на килеватность. Он не опрокидывается. То есть если вот есть другие такие внедорожники промышленные, я не буду их называть фирмы, они легко переворачиваются, потому что плавают за счёт колёс. Они качаются и легко переворачиваются. И у них плохо, что нет винта. У этого большой плюс в винте, он уверенно плывёт по реке даже с хорошим течением. Вадим Карякин, житель с. Месягутово

Буквально по винтикам снегоболотоход-амфибию собирал и Азат Карякин. Вместе с отцом сутками пропадал в гараже, создавая автомобиль, уже ставшей местной легендой. Где бы ни появился «Аполлон», он сразу оказывается в центре внимания. После того, как получил водительское удостоверение, папа стал разрешать ему покататься за рулём своей мечты.

Такой красивый брутальный вездеход – это мечта любого охотника или рыбака. На нём можно переплыть любую речку. И я рад, что мы сделали с отцом такую машину. Азат Карякин, сын Вадима Карякина

Правда, по дорогам общего пользования ездить на нём пока нельзя. Амфибию перемещают в прицепе или на жесткой сцепке. Чтобы получить госномера, изобретатели готовятся сертифицировать свой автомобиль.