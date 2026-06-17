Вадим Карякин из села Месягутово Дуванского района превратил обычную «Ниву» в автомобиль-амфибию. В переделке местному Кулибину помогал его сын. И теперь они вместе проводят время за любимым занятием – покоряют бездорожье и форсируют водоемы в поисках рыбных мест.
В этом «Аполлоне» уже невозможно узнать обычную трехдверную «Ниву». Российский внедорожник в честь древнегреческого бога изобретатель назвал из-за его мощи, размеров и неповторимости. О таком он мечтал с тех пор, как в детстве с отцом застрял в грязи на обычной машине. Тогда пообещал сам себе, что со своим сыном он доедет туда, куда захочет.
И чтобы до нее добраться, каркас «Аполлона» изобретатель сделал из непотопляемого понтона, в который вкачал 60 флаконов монтажной пены. А чтобы облегчить массу, собрал кузов из нержавеющий стали, используя самодельный листогиб и простую сварку. Работа над проектом велась девять месяцев. На воде он уже успешно испытал и успокоил нас перед очередным заплывом.
Если по грунтовой дороге автомобиль можно разогнать до 90 километров, то по воде ход ограничен 10 километрами в час. И этого вполне достаточно. В движение амфибию приводит винт, который вращается со скоростью до 4000 оборотов в минуту. Именно это решение стало ключевым для всего проекта. Из четырех уже собранных своими руками внедорожников Вадим считает «Аполлон» самым успешным.
Буквально по винтикам снегоболотоход-амфибию собирал и Азат Карякин. Вместе с отцом сутками пропадал в гараже, создавая автомобиль, уже ставшей местной легендой. Где бы ни появился «Аполлон», он сразу оказывается в центре внимания. После того, как получил водительское удостоверение, папа стал разрешать ему покататься за рулём своей мечты.
Правда, по дорогам общего пользования ездить на нём пока нельзя. Амфибию перемещают в прицепе или на жесткой сцепке. Чтобы получить госномера, изобретатели готовятся сертифицировать свой автомобиль.
За всё время дуванский Кулибин собрал четыре болотохода. Однако именно «Аполлон» оказался самой удачной моделью. Поэтому в будущем именно его Вадим Карякин планирует запустить в серийное производство.