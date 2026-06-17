Во время ремонта крыши рабочие газовой горелкой уничтожили гнездо пустельги с птенцами. Два соколёнка погибли на месте – сгорели заживо. Третьему удалось спастись: он спрыгнул с девятого этажа. Падение не причинило птице серьезных травм, оперение пострадало незначительно. Спасенного малыша неравнодушные люди передали в центр помощи хищным птицам «Сапсан».