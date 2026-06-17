В Уфе в спортшколе им. Гастелло продолжают дело известного мотогонщика Николая Красникова

Год назад не стало известного мотогонщика Николая Красникова. Восемь раз он выигрывал титул чемпиона мира в личном зачете, 12 – в командном. На протяжении двух десятилетий он оставался лидером башкирских мотогонок. После завершения спортивной карьеры Красников возглавил спортшколу Гастелло. Мы посетили спортсооружение и убедились, что дело великого гонщика живёт.

Слышен рёв моторов и двигателей, а значит, у спортшколы Гастелло началась тренировка мотогонщиков. К занятиям приступили ребята от 7 до 13 лет – это группа начальной подготовки.

Одни стали продолжателями династии мотоспортсменов, другие только начинают свой путь в гонках. Но все до одного воспитанники спортшколы знают о достижениях Николая Красникова.

Юным мотокроссменам нужно отрабатывать прыжки. Для этого сюда привезли землю, сделали насыпи для трамплинов. Тренирует ребят двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по мотогонкам на льду Дмитрий Буланкин. Помогает ему тренер-преподаватель спортшколы Рифат Валеев.

У ребят есть все условия для занятий: кабинет для теоретических уроков, где разбирают выступления лучших мотогонщиков страны; бокс, где хранятся мотоциклы и ремонтируют технику; просторная раздевалка, где недавно уложили напольное покрытие, заменили жалюзи, установили шкафчики. Осталось сделать косметический ремонт и оборудовать душевые.