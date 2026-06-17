Пловцы с ПОДА из Башкирии готовятся к чемпионату Европы

Башкирские пловцы готовятся к чемпионату Европы. Ранее они успешно выступили на российских соревнованиях среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Сразу четыре спортсмена из республики представят страну на соревнованиях в Турции этой осенью.

Каждое движение – шаг к главной цели: отработать всё до автоматизма. Чемпионат Европы приближается, спортсмены усиливают подготовку. В бассейне идёт кропотливая работа: гребковые движения, дыхание, положение тела – всё выверяется до мелочей. Результат – уверенность на дистанции и борьба за медали.

Всё зависит от тренировки. У нас есть как скоростные тренировки, там мы плаваем максимально короткие отрезки. Есть как сейчас тренировка, которую вы наблюдали, то есть средние отрезки на средних пульсах. Всё зависит от желания тренера и настроя. Богдан Мозговой, заслуженный мастер спорта России

Паралимпийский чемпион Богдан Мозговой – один из четырёх пловцов, отобравшихся на чемпионат Европы. Кроме него путёвки на предстоящие старты заработали Эмиль Салимгареев, Андрей Николаев и Игорь Бобырев.

Это был чемпионат России, когда я первый раз завоевал золотую медаль. Наверное, это было ощущение как во сне, тогда было очень радостно. Не ожидал этой победы. Эмиль Салемгареев, мастер спорта России по плаванию (спорт ПОДА)

Я, наверное, суеверный, и телегу стараемся не ставить впереди лошади. Они все, как говорится, потенциальные, кто трудится, кто работает. Результат есть налицо, пока рано об этом говорить и рано загадывать. Сергей Трухачёв, заслуженный тренер России

Ребята находятся на сборах в Уфе. Они тренируются на базе Центра адаптивного спорта и в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Сборы проходят неплохо, в принципе, как и всегда, в стандартном режиме. База здесь очень хорошая. Нас и Министерство спорта Башкирии поддерживает, и министр много в чём содействует. Поддерживает и содействует глава республики. Автомат управления помогает всегда, чем может, в любое время. Всегда можно обратиться. Игорь Бобырев, бронзовый призёр чемпионата мира по плаванию (спорт ПОДА)