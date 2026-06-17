В Уфе на Южном кладбище был открыт памятник выдающемуся спортивному журналисту Эдуарду Хизбуллину. В октябре 2022 года он ушёл добровольцем на специальную военную операцию, но вернуться не смог.
16 июня – дата открытия памятника выбрана неслучайно: в этот день Эдуарду Хизбуллину исполнилось бы 39 лет. На Южном кладбище Уфы собрались его родные, близкие друзья, а также коллеги и сослуживцы. Отдать дань памяти спортивному журналисту было важно именно в день рождения Эдуарда.
Эдуард Хизбуллин более 15 лет проработал в структуре хоккейного клуба «Салават Юлаев», был пресс-атташе «Толпара» и «Агидели». Около четырёх лет назад ушёл добровольцем на фронт. Посмертно награждён Орденом Мужества.
У Эдуарда остались жена и две дочери. Старшая, Аиша, сегодня учится на журфаке, продолжая дело отца. Младшая дочь Амина занимается хоккеем в женской команде «Агидель». Это была давняя мечта Эдуарда. Сегодня Амина воплощает её в реальность на льду.
Память об Эдуарде Хизбуллине также увековечена в книге его коллеги Лилии Шафиковой «История одного блокнота». Она была презентована в мае этого года в Уфе. Эдуард был добрым, отзывчивым, трудолюбивым и справедливым. Жил хоккеем и был фанатом своей профессии. Его нет с нами уже около двух лет, но память о нём всегда остаётся жива.