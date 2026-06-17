На Южном кладбище Уфы открыли памятник Эдуарду Хизбуллину, погибшему на СВО

В Уфе на Южном кладбище был открыт памятник выдающемуся спортивному журналисту Эдуарду Хизбуллину. В октябре 2022 года он ушёл добровольцем на специальную военную операцию, но вернуться не смог.

16 июня – дата открытия памятника выбрана неслучайно: в этот день Эдуарду Хизбуллину исполнилось бы 39 лет. На Южном кладбище Уфы собрались его родные, близкие друзья, а также коллеги и сослуживцы. Отдать дань памяти спортивному журналисту было важно именно в день рождения Эдуарда.

39 лет назад в этот день я была самой счастливой мамой на свете. Эдик был искренним, добрым, ярким и, в общем-то, всю свою жизнь он шёл, шёл, мне кажется, достиг пика совершенства журналистики своей. Резеда Хизбуллина, мать Эдуарда Хизбуллина

Эдуард Хизбуллин более 15 лет проработал в структуре хоккейного клуба «Салават Юлаев», был пресс-атташе «Толпара» и «Агидели». Около четырёх лет назад ушёл добровольцем на фронт. Посмертно награждён Орденом Мужества.

Самый запоминающийся момент в моей жизни, наверно, что связан с ним – это его поддержка, которая была оказана в мою сторону. У меня тогда был непростой момент в жизни. Руслан Сафин, друг Эдуарда Хизбуллина

Огромное спасибо хочу сказать его жене Адели. С таким мужеством я вообще никогда не сталкивалась. Настолько она его любит до сих пор, не в прошлом, а любит. И вот это всё благодаря Адели, этому маленькому человечку – всё благодаря ей. Ольга Савельева

У Эдуарда остались жена и две дочери. Старшая, Аиша, сегодня учится на журфаке, продолжая дело отца. Младшая дочь Амина занимается хоккеем в женской команде «Агидель». Это была давняя мечта Эдуарда. Сегодня Амина воплощает её в реальность на льду.