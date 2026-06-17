В республике появится Центр развития студотрядов, который будет заниматься обучением и трудоустройством школьников и студентов на всех этапах. Радий Хабиров сообщил об этом на Координационном совете по реализации молодёжной политики и развитию добровольчества, студотрядов и взаимодействию с «Движением первых». Какие ещё направления отрасли будут развивать?
Радий Хабиров действительно часто проводит встречи с молодёжью. Очередная – в Геномном центре со специалистами, которые работают с подрастающим поколением. К слову, вторую причину своей любви к общению с ними глава республики тоже назвал.
Два дня в Геномном центре проходит обучение для работников отрасли молодёжной политики республики, которой в этом году исполнилось 35 лет. Новые вызовы рождают новые решения.
В регионе выстроена целая инфраструктура по работе с подрастающим поколением: это и волонтёры, студотряды, «Движение первых». Они не только создают проекты, но зарождают смыслы, учатся патриотизму.
Участники встречи с главой региона смогли задать свои вопросы: начиная от нехватки помещений для работы до семейных традиций Радия Хабирова.
Глава республики вручил награды лучшим в профессии. Одна из таких Юлия Садрисламова – директор Дома молодёжи города Нефтекамска. Пространство отремонтировали, и теперь новое поколение здесь находит как хобби, так и работу.
Центр развития студотрядов, который появится в регионе, будет заниматься обучением и трудоустройством студентов и школьников. Анонсировал глава республики и появление звания «Заслуженный работник молодёжной политики», а в январе 2027 года откроет двери для первых жильцов долгожданный кампус, на территории уже возвышаются башни и начато благоустройство.