В Башкирии появится Центр развития студенческих отрядов

В республике появится Центр развития студотрядов, который будет заниматься обучением и трудоустройством школьников и студентов на всех этапах. Радий Хабиров сообщил об этом на Координационном совете по реализации молодёжной политики и развитию добровольчества, студотрядов и взаимодействию с «Движением первых». Какие ещё направления отрасли будут развивать?

Радий Хабиров действительно часто проводит встречи с молодёжью. Очередная – в Геномном центре со специалистами, которые работают с подрастающим поколением. К слову, вторую причину своей любви к общению с ними глава республики тоже назвал.

Важно услышать ребят, понять, чем они живут, что их волнует. Это живой диалог. А мы должны объяснять, куда движется республика, какие цели перед собой ставит и почему важно сохранять уверенность в будущем. Ребята, которые участвуют в молодёжном самоуправлении – наши соратники и помощники. С ними обязательно нужно разговаривать, обсуждать идеи и совместные проекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Два дня в Геномном центре проходит обучение для работников отрасли молодёжной политики республики, которой в этом году исполнилось 35 лет. Новые вызовы рождают новые решения.

В регионе выстроена целая инфраструктура по работе с подрастающим поколением: это и волонтёры, студотряды, «Движение первых». Они не только создают проекты, но зарождают смыслы, учатся патриотизму.

Участники встречи с главой региона смогли задать свои вопросы: начиная от нехватки помещений для работы до семейных традиций Радия Хабирова.

Глава республики вручил награды лучшим в профессии. Одна из таких Юлия Садрисламова – директор Дома молодёжи города Нефтекамска. Пространство отремонтировали, и теперь новое поколение здесь находит как хобби, так и работу.