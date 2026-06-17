Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкирии по межнациональным отношениям

В Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На повестке – вопросы сохранения межнациональной стабильности в условиях специальной военной операции. Радий Хабиров отметил, что история нашей страны показывает: в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества.

Сейчас на полях СВО воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая всё для победы, подчеркнул Глава Башкортостана. В условиях спецоперации особенно важно противостоять попыткам разжигания межнациональных конфликтов.

Многонациональный Башкортостан постоянно подвергается таким провокациям. Часто за ними стоят иностранные спецслужбы, которые используют самые разные информационные поводы – от бытовых инцидентов до вопросов миграционной политики, придавая им радикальный характер. Мы пресекаем их попытки расколоть общество по национальным признакам, вызвать конфликт на этой почве в самом центре страны – в Поволжье и на Урале. Наша задача – системно и своевременно реагировать на любые попытки разжечь межнациональную рознь. Современные вызовы требуют применения новейших подходов. Методы, которые успешно служили нам годами, нужно дополнять цифровыми технологиями и решениями с использованием искусственного интеллекта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе заседания Межведомственной комиссии директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры республики Марат Марданов доложил о состоянии межнациональных отношений в регионе. По результатам опросов, 92,5% респондентов оценивают их положительно. Ещё один тренд – патриотическая консолидация населения. При этом важно, что доля граждан, считающих себя патриотами, наиболее высока в самых молодых возрастных группах – от 18 до 29 лет.

Также, несмотря на большое количество информационных атак из-за рубежа, в республике сохраняются устойчивые межнациональные и межконфессиональные отношения. Жители также удовлетворены возможностью своих детей изучать родные языки в школах. Это, в том числе, результат сбалансированной и эффективной государственной политики, которая позволила успешно реализовать положения Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

Указанные риски потребовали перегруппировки задействованных сил и средств, а также принятия дополнительных мер по профилактике и оперативному реагированию. Результатом этой работы стало то, что, по оценке Федерального агентства по делам национальностей, в Башкортостане осуществляют наиболее эффективные меры по минимизации последствий конфликтных ситуаций. Опыт республики тиражируют и в других регионах страны. Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

Далее участники заседания обсудили меры по социальной адаптации иностранных граждан, проживающих в республике. Эту работу выполняют на системной основе, в том числе через повышение правовой грамотности, просветительские и культурные мероприятия. Эффективность таких мер подтверждается статистическими показателями.

Как сообщил министр внутренних дел по Башкортостану Александр Воронежский, за первые пять месяцев 2026 года число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 60%. В основном такие случаи носят бытовой характер. Межнациональных конфликтов в их числе нет.

На заседании МВК было озвучено предложение экспертной комиссии, созданной при Совете. Речь идёт о создании в республике Центра адаптации мигрантов, специальных информационных ресурсов для сопровождения этой работы, а также об организации курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с иностранными гражданами. Руководитель региона поручил изучить эти инициативы.

Межнациональное согласие – одна из самых хрупких вещей, которая существует в политике, особенно в непростой период, когда мы находимся под ударом врага. Башкортостан – опорный регион России. Поэтому задача – продолжать пристально мониторить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан