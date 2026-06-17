В Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На повестке – вопросы сохранения межнациональной стабильности в условиях специальной военной операции. Радий Хабиров отметил, что история нашей страны показывает: в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества.
Сейчас на полях СВО воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая всё для победы, подчеркнул Глава Башкортостана. В условиях спецоперации особенно важно противостоять попыткам разжигания межнациональных конфликтов.
В ходе заседания Межведомственной комиссии директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры республики Марат Марданов доложил о состоянии межнациональных отношений в регионе. По результатам опросов, 92,5% респондентов оценивают их положительно. Ещё один тренд – патриотическая консолидация населения. При этом важно, что доля граждан, считающих себя патриотами, наиболее высока в самых молодых возрастных группах – от 18 до 29 лет.
Также, несмотря на большое количество информационных атак из-за рубежа, в республике сохраняются устойчивые межнациональные и межконфессиональные отношения. Жители также удовлетворены возможностью своих детей изучать родные языки в школах. Это, в том числе, результат сбалансированной и эффективной государственной политики, которая позволила успешно реализовать положения Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.
Далее участники заседания обсудили меры по социальной адаптации иностранных граждан, проживающих в республике. Эту работу выполняют на системной основе, в том числе через повышение правовой грамотности, просветительские и культурные мероприятия. Эффективность таких мер подтверждается статистическими показателями.
Как сообщил министр внутренних дел по Башкортостану Александр Воронежский, за первые пять месяцев 2026 года число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 60%. В основном такие случаи носят бытовой характер. Межнациональных конфликтов в их числе нет.
На заседании МВК было озвучено предложение экспертной комиссии, созданной при Совете. Речь идёт о создании в республике Центра адаптации мигрантов, специальных информационных ресурсов для сопровождения этой работы, а также об организации курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с иностранными гражданами. Руководитель региона поручил изучить эти инициативы.
Напомним, что 2026 год в России решением Президента страны объявлен Годом единства народов. В его рамках в Башкортостане предусмотрели большое количество тематических мероприятий: Международную книжную ярмарку «Китап-байрам», Международный Аксаковский праздник и другие. Одно из крупнейших предстоящих культурных событий – III Всероссийская детская фольклориада, которая пройдёт в Уфе с 23 по 27 июня и примет на своих площадках 1 100 участников из 80 регионов России. Радий Хабиров отметил, что принимать такой творческий форум – большая гордость и одновременно ответственность, поэтому важно провести это мероприятие на высоком уровне.