Каждого из вас я лично и все мы благодарим. Никто не дал нам повода сомневаться в правильности выбора наших граждан. Никто из вас не дал повода сомневаться в выборе партии. Каждому из вас огромное спасибо. Мы эту работу ценим, мы её видим. Я всегда говорил, что у вас, помимо тех задач, о которых мы говорили «башкир с папочкой», другие какие-то вещи – самим быть авторами законодательных инициатив. У вас главная задача – страну удержать. Главная задача – быть политическим каркасом. И в такой непростой период, когда Госдума практически отвечала на вызовы времени, вы, кстати, в военный период Госдумы работали, поэтому очень ценю эту работу и каждого из вас благодарю.

Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»