В Уфе прошла конференция регионального отделения «Единой России»
В
Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России». В ходе
мероприятия единороссы определили состав делегатов на предстоящий партийный
Съезд, который пройдёт в Москве 28 июня. Там будет дан старт новой
избирательной кампании в преддверии выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
Секретарь
регионального отделения партии Радий Хабиров отметил, что часть состава
парламентариев, представляющих интересы жителей Башкортостана на федеральном
уровне, изменится. Это нормальная практика. Также Радий Хабиров выразил
благодарность всем действующим депутатам Государственной Думы России от нашей
республики.
Каждого из вас я лично и все мы
благодарим. Никто не дал нам повода сомневаться в правильности выбора наших
граждан. Никто из вас не дал повода сомневаться в выборе партии. Каждому из вас
огромное спасибо. Мы эту работу ценим, мы её видим. Я всегда говорил, что у вас,
помимо тех задач, о которых мы говорили «башкир с папочкой», другие какие-то
вещи – самим быть авторами законодательных инициатив. У вас главная задача –
страну удержать. Главная задача – быть политическим каркасом. И в такой
непростой период, когда Госдума практически отвечала на вызовы времени, вы,
кстати, в военный период Госдумы работали, поэтому очень ценю эту работу и
каждого из вас благодарю.
Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Поддержка
участников специальной военной операции – приоритетная задача. Лозунг «Всё для
Победы!» объединил миллионы жителей Башкортостана, в том числе членов и
сторонников партии. Волонтёры «Единой России» принимают участие в сборе
гуманитарной помощи, оказывают помощь семьям участников СВО. «Это наш долг, и мы
должны его выполнить», – подчеркнул Радий Хабиров.
Также Секретарь регионального
отделения поблагодарил своих коллег за успешно проведённое предварительное
голосование. В числе победителей внутрипартийной процедуры – участники и
ветераны боевых действий, которые смогут выдвинуть свои кандидатуры. Помимо
депутатов Государственной Думы, также состоятся выборы народных избранников в
городской Совет Уфы.
Я скрывать не буду, что мы видим в
Госдуме из числа участников СВО Героя России Дениса Чернавина. Он достойно
прошёл предварительное голосование, уже активно занимается этой работой, и я
думаю, что он будет представлять, в том числе, и сообщество ветеранов. Что
касается Уфимского Горсовета, мы тоже видим не одного участника СВО: у нас там
их целый ряд. Несколько человек будут представлены, поэтому эту работу нам тоже
надо довести до конца, и помочь им в формировании и в новом становлении.
Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Предварительное голосование прошло
вроде удачно. Скажу за ветеранов, что «Единая Россия» помогает нам
адаптироваться, социализироваться. Это очень важно для ветеранов, в частности
для меня, как для инвалида боевых действий. Я не отказался, потому что я там вижу
себя. Чтобы помогать не только жителям, но и таким же, как и я, участникам СВО.
Андрей Константинов, ветеран боевых действий
На
конференции было отмечено, что по реализации Народной программы и партийных
проектов Башкирское региональное отделение всегда было на счету в Центральном
исполкоме «Единой России». Эту же планку стоить удержать, и даже приумножить
после выборов.