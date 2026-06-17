В Башкирии отремонтируют мост через реку Мысовку

23 моста в Башкортостане должны привести в нормативное состояние в этом году. 12 из них отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из таких объектов расположен недалеко от границы с Удмуртской республикой на реке Мысовка.

Щебень фракции 5-20 перемешивают со смолой и отвердителем. Из полученной массы формируют дренажный канал. Дорожники его ещё называют козинаком. Пористая структура позволит проводить через себя воду, которая в последующем через каналы будет отводиться от моста.

К ремонту моста через реку Мысовку в Краснокамском районе приступили в апреле этого года. На одной из половин уже проделан основной объём работ. Подрядчик устранил дефекты на опорах и пролётном строении, оборудован гидроизоляционный слой. Уже скоро основание будет готово к укладке асфальтобетона.

Ежедневно по этому мосту в сторону Удмуртии и в обратном направлении проезжают более четырёх с половиной тысяч автомобилей. На время ремонта организовано реверсивное движение: машины пропускают по одной полосе.

На погоду внимания особо не обращают. Если солнечно и без осадков на мосту, в дождливые дни спускаются под переправу. Здесь работы тоже хватает.

Сначала пескоструйная обработка железных и бетонных поверхностей. После этого штукатурка, грунтовка и покраска. Протяжённость моста – 39 метров, ширина проезжей части – шесть метров. По полметра с каждой стороны оборудуются пешеходные зоны. Этот объект ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».