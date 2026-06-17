В Башкирии увеличилось количество ДТП с участием молодых водителей

В Башкортостане наблюдается тенденция роста дорожно-транспортных происшествий с участием молодёжи, которые зачастую заканчиваются трагедиями. Так, только за последние дни произошло сразу несколько резонансных аварий с тяжёлыми последствиями. В Стерлитамаке столкновение отечественной «девятки» с иномаркой унесло жизни 18-летнего водителя и его 17-летнего пассажира, а ещё один 16-летний подросток госпитализирован в критическом состоянии.

В Уфе 19-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на Восточном выезде, превратив машину в груду металла и отправив свою пассажирку в больницу. Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции продолжают мониторить соцсети, и на днях к административной ответственности уже привлекли лихачей из «БМВ», пассажир которого рисковал жизнью, выбираясь через люк на ходу.