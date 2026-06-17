Церемония прошла на причальной зоне Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта с участием официальных лиц, ветеранов, курсантов и почётных гостей. Ключевым событием стал спуск на воду двух новых шестивёсельных парусных ялов – «Штурман» и «Лоцман».

Перед этим курсанты успешно прошли испытания от самого владыки реки Белой – Нептуна: вязали морские узлы на скорость, бросали спасательный круг и отвечали на вопросы речной викторины. Завершилась церемония награждением командиров ялов почётными грамотами за победы в гребных соревнованиях и парусной регате. Открытие «Бельского фарватера» дало старт новому этапу развития водного спорта и практической подготовки будущих специалистов водного транспорта.