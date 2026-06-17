В Башкирии единственный выживший соколёнок пошёл на поправку

Единственный выживший птенец-соколёнок пошёл на поправку. Несчастье случилось в Благовещенске: рабочие газовой горелкой уничтожили гнездо во время ремонта крыши. Два птенца погибли на месте, третий выпрыгнул с девятого этажа.

Спасённого птенца неравнодушные жители передали в центр помощи хищным птицам «Сапсан». Жильцы дома обратились в полицию и написали заявление по факту жестокого обращения с животными. Птенец пошёл на поправку, его уже можно вернуть в привычную среду обитания, но, к сожалению, родители не вернулись к месту, где находился дом.