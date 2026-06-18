Башкирия и Танзания обсудили перспективы сотрудничества

Для жителей Башкортостана прямые рейсы в Танзанию станут доступны уже в июле. Это обсудили на встрече с послом Танзании в России Фредериком Ибрахимом Кибутой. В сотрудничестве с нашей страной африканское государство активно поставляет сельхозпродукцию.

Так, компания «Иньшу» импортирует в республику необжаренный кофе. В свою очередь Танзания заинтересована в поставке из России удобрений, а также технологий и оборудования для добычи золота, графита, угля.